Hatay'ın sıcaklarına karşı ilginç çözüm: Sırtında duş başlığıyla gezen adam

Türkiye'de kavurucu sıcakların etkisi devam ediyor...
Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren sıcak havalara karşı vatandaş farklı önlemler alıyor.
Basra sıcaklarının etkili olduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkmıştı.
Bölge halkını zorlayan sıcak hava ilginç çözümler ortaya çıkarıyor.
Duş başlığıyla gezdi
Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde yaşayan Bilal Dağcı, sıcak havaya dikkat çekmek için sırtına aldığı su deposu ve kafasının üzerine yerleştirdiği duş başlığıyla gezintiye çıktı.
Sosyal medyada binlerce izlendi
Gezinti esnasında üzüm de yiyen Dağcı, bu anları sosyal medyada paylaştı.
Dağcı’nın paylaştığı görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
"Serinlemek için böyle bir şey düşündük"
Bilal Dağcı, bölgede tarihi sıcakların etkili olduğunu ifade ederek "2 gündür tarihi sıcaklıklara eşlik ettik. Serinlemek için böyle bir şey düşündük. Bu videoyu da çektik, sosyal medyaya attık. Görüntüler birçok beğeni topladı. Birçok kişiden takdir aldık bu da bizi mutlu etti". dedi.