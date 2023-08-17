Hatay'ın sıcaklarına karşı ilginç çözüm: Sırtında duş başlığıyla gezen adam Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu kentte sırtında su deposu, kafasının üzerinde duş başlığıyla gezintiye çıkan adamın sıcak havaya dikkat çektiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İHA

Türkiye'de kavurucu sıcakların etkisi devam ediyor...

Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren sıcak havalara karşı vatandaş farklı önlemler alıyor.

Basra sıcaklarının etkili olduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkmıştı.

Bölge halkını zorlayan sıcak hava ilginç çözümler ortaya çıkarıyor.

Duş başlığıyla gezdi

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde yaşayan Bilal Dağcı, sıcak havaya dikkat çekmek için sırtına aldığı su deposu ve kafasının üzerine yerleştirdiği duş başlığıyla gezintiye çıktı.

Sosyal medyada binlerce izlendi

Gezinti esnasında üzüm de yiyen Dağcı, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Dağcı’nın paylaştığı görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Serinlemek için böyle bir şey düşündük"

Bilal Dağcı, bölgede tarihi sıcakların etkili olduğunu ifade ederek "2 gündür tarihi sıcaklıklara eşlik ettik. Serinlemek için böyle bir şey düşündük. Bu videoyu da çektik, sosyal medyaya attık. Görüntüler birçok beğeni topladı. Birçok kişiden takdir aldık bu da bizi mutlu etti". dedi.