Hataylı depremzede ailenin talihsizlik silsilesi Depremde evlerini kaybeden ve Eskişehir’e taşınan depremzede Demirtaş Ailesi'nin yolda 1 milyon lira değerinde eşyası yanarken, kullanmak için almak istedikleri motosikletin satıcısı tarafından da 150 bin lira dolandırıldı.

İHA

Tarihi 6 Şubat deprem felaketi milyonları etkiledi.

Sayısız trajedinin yaşandığı felaketten sonra yaralar sarılmaya çalışılırken kimi depremzedelerin peşini olumsuzluklar bırakmıyor.

Semra ve Kadir Demirtaş çifti, 4 çocuğu ile Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandı.

Depremde ev ve dükkan gitti

Demirtaş Ailesi'nin depremde evleri, ağır hasar alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Motosiklet tamircisi olan Kadir Demirtaş’ın dükkanı da moloz yığınına döndü.

Yaşananların ardından çocuklarının hayatta olması ile teselli bulan Demirtaş çifti, Eskişehir’deki Doğan Aslan Bey KYK yurduna yerleşti. Yeni yerleştikleri kentte iş bulup çalışmaya zaman kaybetmeden başlayan Kadir Demirtaş, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimleri’nde oy kullanmak ve dönüşte de yıkılan dükkanından aletleriyle motosikletlerini getirmek için pikap kiraladı.

Taşınırken eşyaları yandı

Oy kullanma işleminin ardıdan ailesiyle birlikte eşyalarını pikaba yükleyen Kadir Demirtaş, Eskişehir’in yolunu tuttu. Kente yaklaştığı esnada ise içindeki pikap birdenbire alev aldı. Adeta alev topuna dönen araçtan canlarını zor kurtaran aile, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL değerindeki motosiklet ve eşyalarının kül oluşunu çaresizce izledi.

En son motosiklet alırken dolandırıldılar

Pikabı kiralayan firmadan zararlarını karşılayamayan aile, geçtiğimiz günlerde üçüncü bir şok yaşadı. İşe gidip gelmek için motosiklet satın almak isteyen Kadir Demirtaş, internette çok bilinen bir siteden alışveriş yapmak istedi.

Bir satıcı ile anlaşan Demirtaş, 150 bin lira ödeme yaptıktan sonra sitenin gerçeğinin bir benzeri olduğunu fark etti. Depremzede olduklarının daha önce söyledikleri satıcı tarafından dolandırdığının farkına varan Kadir Demirtaş’ın toplam zararı, depremde yıkılan evi hariç 1 buçuk milyonu buldu.

“Yani hepsi yandı gitti, hiçbir şeyi kurtaramadık”

Başlarından ardı ardına geçen olaylar ardından oldukça üzülen Demirtaş Ailesi, ‘talihsizliğin böylesi’ diyor.

Yaşadıklarını anlatan Semra Demirtaş, “Dükkân da ev de çok ağır hasarlı oldu. Zaten yağmalama ile çoğu çalındı. Eşyalarımızın kalanlarını polis orada zor tuttu. Eşyalarımızı almaya gittiğimizde de tekrardan nakliye aracı tutup getirmek istedik. Kalanları polis aramıştı. Oradan getirirken de Ankara yolunda yangın çıktı. Şoförün fark etmesiyle son anda indik. Zaten çocuklarım da aracın içinde geliyordu, son anda kurtulduk.

Eşyalarımızın hiçbirini alamadık, evden ve iş yerinden de eşyalarımız vardı, genellikle eşimin iş yerinden kalan eşyalarımızdı. 1 milyon TL’ye yakın değeri vardı, hatta daha fazla bile olabilir. Yani evimizin eşyalarını, hatıralarımızı, hatıralarımızı sayarsak paha biçilemez.

Oy kullandık, ondan sonra eşyalarımızı almaya gittik, Ramazan Bayramı zamanıydı. Aracımız, eşimin iş yeri, satmak için ayırdığı motosikletleri falan vardı. Ondan sonra kaskları, parçaları, çocuklarımın bisikletleri vardı, yani hepsi yandı gitti, hiçbir şeyi kurtaramadık." dedi.

“Ne hatıralar kaldı, ne başka bir şey”

Geçtiğimiz günlerde eşinin dolandırıldığından bahseden Semra Demirtaş şöyle konuştu;