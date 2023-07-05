Hataylı depremzedelerin kaldığı 50 çadır alevlere teslim oldu Depremden büyük ölçüde etkilenen Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırkentte çıkan yangında, 50 çadır yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

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DHA

Yaz gelmesiyle çadırlarda yaşayan depremzedeler yangın tehlikesi yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da ise korkulan oldu.

Kırıkhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD'a ait 87 çadırın bulunduğu çadırkentte, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayıldı

Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.

Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti.

50 çadır kül oldu

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50'si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.