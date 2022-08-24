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    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:24
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    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi

    Türkiye, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hamlesiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

    Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.

    "Semalarımızda hür ve özgür"

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet AKINCI TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür."

    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi #1

    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi #2

    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi #3

    Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi #4


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