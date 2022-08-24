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- Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi
Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 13:10
- Güncelleme : 24.08.2022 - 13:24
Türkiye, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hamlesiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.
Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.
"Semalarımızda hür ve özgür"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet AKINCI TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür."