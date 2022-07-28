Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
414.679
7.69%
BTXN Coin
10.15
10.68%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hawaii'de keşiş foku yüzen kadına saldırdı

    Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii Adası'ndaki Kaimana Plajı'nda yüzen kadın, keşiş fokunun saldırısına maruz kaldı.
    • 28.07.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hawaii'de keşiş foku yüzen kadına saldırdı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii eyaletindenki Kaimana Plajı'nda keşiş foku, yüzen kadına saldırdı.

    Plajdakiler saldırıyı fark eder fark etmez kadının yanına koşarken, bir kişi kano ile kadının bulunduğu bölgeye giderek foku kadından uzaklaştırdı.

    Yaralı kadına müdahale edildi

    Yüzünden, sırtından ve kollarından yaralanan kadına ilk yardımı kıyıda bulunanlar yaptı.

    Hawaii Arazi ve Doğal Kaynaklar Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kadının 60 yaşında Kaliforniya'da bir ilkokul öğretmeni olduğu aktarıldı.

    Hawaii'de keşiş foku yüzen kadına saldırdı


    Uyarı yapıldı

    Hawaii Deniz Hayvanları Müdahale (HMAR) ekibi ise, halktan uyarılara uymalarını isterken karada ve suda foklarla olan mesafelerini korumaları çağrısında bulundu.

    HMAR, "İnsanlara, yavruları olan Hawai foku annelerinin koruyucu olduğu, tehlikeli olabileceği ve yakınlardaki yüzücülerde ciddi yaralar açtığı tekrar hatırlatılıyor. HMAR, yavruları olan bir fok annesi bölgedeyken su içi aktivitelere katılmamaları ve yavruları olan anne foklardan en az 150 metre uzakta durmaları konusunda insanları uyarmaya devam ediyoruz." dedi.

    Hawaii de keşiş foku yüzen kadına saldırdı #1

    Hawaii de keşiş foku yüzen kadına saldırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor
    Gündem

    Eminönü'nde park edilen onlarca motosiklet tepki topluyor

    İstanbul'da 1 milyonu aşkın göçmen yaşıyor
    Gündem

    İstanbul'da 1 milyonu aşkın göçmen yaşıyor

    Görüş Bildir