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    İstanbul'da hayalet ekran hırsızları polise yakalandı

    Park halindeki otomobillerin "Hayalet ekran" olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
    • 27.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 11:04
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    İstanbul'da hayalet ekran hırsızları polise yakalandı

    İstanbul'da Hırsızlık Büro Amirliği tarafından lüks otomobillerden hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

    Polis yaptığı araştırmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

    Görüntülerde kullandıkları motosikletle araçların yanına gelen şüphelilerin, lüks aracın arka camını kırdıkları  buradan içeri girerek hırsızlık yaptıkları görüldü.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

    Şüpheliler Emre D., Yusuf E.C., Mustafa İ. Kartal'da kullandıkları iki motosikletle gözaltına alındı.

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    Suç dosyaları kabarık çıktı

    Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları yapılan şüphelilerden Emre D.'nin daha önceden 30 kez, Yusuf E.C.'nin 12 kez, Mustafa İ.'nin ise 3 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

    Polis yaptığı soruşturmada yakalanan şüphelilerin Tuzla ilçesinde 7, Kartal ilçesinde 3 olmak üzere toplam 10 olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

    Tutuklandılar

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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