Hatay'da depremzedenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte, bilinmeyen bir nedenle depremzede ailenin yaşadığı konteyner evde yangın çıktı.

Dumanlar yükselen konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar söndürmeye çalıştı ama başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUKLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Kısa sürede bölgeye intikal Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında, anne ve 2 çocuk dumandan etkilenirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Geceyi gündüze çeviren alevler içinde kalan bir konteyner kullanılamaz hale gelirken diğer 2 konteyner kısmen yandı.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK AMA BAŞARAMADIK"

Yangın anını anlatan Mehmet Berker, "Biz evde oturuyorduk. Bir yerden bağırma sesleri geldi. Dışarıya çıktığımızda konteyner alev almıştı. Hortumlarla söndürmeye çalıştık ama başaramayınca itfaiye ekiplerini aradık.

İtfaiye ekipleri gelip müdahale ederek söndürdüler. Dumandan etkilenenler oldu, onlar da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Konteyner de kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.