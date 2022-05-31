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Hayatını kaybeden emniyet müdürü toprağa verildi
Bingöl’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, son yolculuğuna uğurlandı.
- 31.05.2022 - 16:31
- Güncelleme : 31.05.2022 - 16:45
Bingöl'de Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlanmış, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Halil Koç için Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Çok sayıda emniyet mensubu katıldı
Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İstanbul'un bazı ilçe emniyet müdürlerinin yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu katıldı.
Toprağa verildi
Cenazede taziyeleri Halil Koç’un ailesi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Koç’un cenazesi, Büyükbakkalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.