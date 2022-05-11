Seyhan ilçesindeki restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan genç adama, işletme sahibi Heimlich manevrası uyguladı. Kurtulan genç yaşanan olayı, 'İkinci doğum günüm' olarak adlandırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki restorana gelen 26 yaşındaki Mehmet Gazioğlu, ölümden döndü.

Restoranın kapı önündeki masalarında oturan Gazioğlu yemek yediği sırada, nefes borusuna yemek kaçtı.

İşletme sahibinden müdahale

DHA'nın haberine göre, can havliyle restorana giren genç adama, işletme sahibi Mehmet Mustafa Mirdesli yardım etti.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

İlk yardım eğitimi olduğu bilinen Mirdesli, genç adama Heimlich manevrası uyguladı. İşletmecinin bu hamlesiyle Gazioğlu, nefes borusuna kaçan yemekten kurtuldu.

Yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini belirten Gazioğlu, toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Ölümle burun buruna geldim"

30 Nisan’ı ikinci doğum günü olarak gördüğünü kaydeden Gazioğlu, “Nefessiz kaldığımda ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. İşletmecinin ilk yardım bilgisi beni hayata tutundurdu. Çocukluk yıllarımda ilk yardım eğitimi almıştım. Sonradan bu bilgiler unutuluyor. İşin ciddiyeti böyle bir olay yaşanınca anlaşılıyor. Bundan sonraki yaşamımda ilk yardım konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapacağım.” dedi.

Heimlich manevrası Adana'da hayat kurtardı VİDEO



"Olayın ardından beni defalarca aradı ve hediyeler verdi"

Mehmet Mustafa Mirdesli ise önceki yıllarda turizm sektöründe çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını, bundan dolayı Heimlich manevrasını bildiğini belirtti.

Olay anında paniklemeden hareket ettiğini anlatan Mirdesli, “Daha önce de bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtarmıştım. Onlar çocuk olduğu için biraz daha telaş yapmıştım. Gazioğlu, sık sık işletmemize gelip yemek yiyen sevdiğimiz bir dostumuz. Olayın ardından beni defalarca aradı ve hediyeler verdi. Mutluyum çünkü hayat kurtarmak güzel bir şey.” şeklinde konuştu.