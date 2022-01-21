Hemşire Ömür Erez'in katili: Emanet ettiğim 187 bin TL'yi geri vermedi

Kartal'da görevli hemşire Ömür Erez'i tabancayla öldüren Rahmi Uygun, ifadesinde, başka suçtan cezaevine gireceği için ailesine ait 187 bin TL'yi emanet ettiği Erez'den alamadığını söyledi.

İstanbul Kartal'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayarak canide katledilmişti.

Daha önceden 20 suç kaydı bulunan zanlı hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

13 YIL ÖNCE ENİŞTESİNİ VURUP HAPSE GİRDİ

Zanlı Rahmi Uygun'un 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi.

"ÖMÜR'E PARA EMANET ETTİM, GERİ VERMEDİ"

Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi. Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.

Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde, "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim zaman bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi." dediği öğrenildi.

PARA MESELESİ TARTIŞMALAR YARATTI

2021 yılının Ekim ayında cezasını tamamlayarak tekrar serbest kalan Rahmi Uygun ile Ömür Erez'in arasının bu para alışverişi nedeniyle bozulduğu sürekli tartışmaya başladıkları öğrenildi.

KARTAL'A ARKADAŞININ YARDIMIYLA GİTTİ

Polis soruşturması sonucu telefondaki son tartışmalarının ardından bir otobüse binerek İstanbul'a gelen Rahmi Uygun'un Bağcılar'da hastanede tedavi gören arkadaşı Y.Ö.'nün yanına gittiği ve "Kartal'a gitmem lazım. Bana yardımcı olabilir misin" dediği tespit edildi.

Bu sırada Y.Ö.'nün yanında bulunan Musa T.'nin "Abi ben seni götüreyim" diyerek saldırganla birlikte Kartal'a gittiği belirlendi. Burada Musa T., otomobili birkaç sokak arkada park ederek beklerken Rahmi Uygun'un cinayeti işlediği belirlendi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Rahim Uygun ise işlediği cinayeti itiraf ederken, tüm detayları polislere anlattı.

"Cezaevinde çıktıktan sonra tanıştığı Ömür Erez'le ilişkimiz başladı. Ona kardeşimden daha çok güveniyordum. Evlenmeyi düşünüyordum.

"CEZAEVİNDEYKEN BANA PARAMI GÖNDERMEDİ, KIZDIM"

Ruhsatsız silah yüzünden bir yıl hapis cezam kesinleşince, aileme ait olan 187 bin lirayı ona vererek, bana arada sırada para göndermesini istedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi. Ona çok kızmıştım." dediği kaydedildi.

"NİYETİM KONUŞMAKTI, HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Para yüzenden sık sık tartıştıklarını anlatan Rahim Uygun, "Son tartışmamızın ardından Konya'dan İstanbul'a geldim. Niyetim onunla konuşmaktı. Ancak aramızda yine tartışma çıktı. Bana hakaret etmeye başlayınca kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

Rahim Uygun, Musa T. ile birlikte adliyeye sevk edildi.