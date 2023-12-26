Her detayı şok edici, mide bulandırıcı! İzmir'de kan donduran cinayet... Kocası tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle bıçaklanarak sokağa atılan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının katilini polis, sokaktaki kan izlerini takip ederek buldu.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Bıçakla yaralama ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, bir kadını kanlar içerisinde yerde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Zehra Barbak olarak kimliği belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Katili kocası çıktı

Yaşamını yitiren kadının, A.B.U. adlı bir vatandaş tarafından yardım amaçlı taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşla yapılan görüşmede, kadını Vatan Mahallesi 9059 Sokak üzerinde yerde yatarken kanlar içerisinde gördüğünü, kendisine kocası tarafından bıçaklandığını söylediğini aktardı.

Bu ifade üzerine harekete geçen polis, yoldaki kan izlerini takip ederek sokak üzerindeki bir eve giren kadının kocası olan K.B.'yi yakaladı.

Cinayeti itiraf etti: Namus meselesi dedi

Cinayet şüphelisi K.B., polis ekipleri tarafından adreste suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti itiraf ettiği ve namus meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yakalanan katil koca, daha sonra cinayet büro ekiplerine teslim edilerek emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden Zehra Barbak'ın cenazesi ise savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)