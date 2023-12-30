Heyelan nedeniyle kapanmıştı! Yüksekova-Van yolu açıldı Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrollü olarak araçların geçisine başlandı.

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İHA

Dün, Hakkari Yüksekova-Van Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu 3 kişi yaralanırken, yol ise ulaşıma kapatıldı.

Heyelanın ardından bölgeye gelen ekipler, yolu açmak için hummalı bir çalışmaya başlarken yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

Yolda kontrollü ulaşım

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken,e kiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)