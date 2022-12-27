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    Hindistan'da kampüse giren leopar 13 kişiyi yaraladı

    Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı.
    • 27.12.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 16:18
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    Hindistan'da kampüse giren leopar 13 kişiyi yaraladı

    Hindistan'da yine bir vahşi hayvan dehşeti yaşandı.

    Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.

    13 kişiyi yaraladı

    Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.

    Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

    Hindistan'da kampüse leopar girdi VİDEO


    Hindistan da kampüse giren leopar 13 kişiyi yaraladı #1

    Hindistan da kampüse giren leopar 13 kişiyi yaraladı #2


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