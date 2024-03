Hırka-i Şerif İstanbul'da ziyarete açıldı: Ramazan boyu görülebilecek Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde, Hırka-i Şerif ziyarete açılırken Ramazan ayı boyunca, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. Hırka - i Şerif Kadir Gecesi'nde ise, saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Fatih'te bulunan ve Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerif, Hırka-i Şerif Camii'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı.

Sabahtan itibaren kuyruk başladı

Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla başlayan törenin ardından, Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu.

Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında, Kadir Gecesi’nde ise 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.

Ali Erbaş ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hırka-i Şerif, Peygamber efendimizin hırkası, kutsal eşyaları, ayağının izi bile bizim için o kadar değerli ki. Onun Hırka-i Şerifi’ni de asırlardan beri bugüne kadar taşıdık. Muhafızlardan muhafaza edenlerden Allah razı olsun. Gençlerimize, çocuklarımıza peygamber sevgisini aşılayalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beraberindekilerle Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

"Çok duygulanıyorum"

Ziyarete kızıyla gelen bir baba, "İkinci gelişim. İkinci gelişimde de çocuğumla beraber geldim. Çerkezköy'den geliyoruz gayet mutluyuz. İyi ki açılmış." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan Muzaffer Çeşme ise, "Çok duygulanıyorum, bambaşka. Her sene gelip her sene görüyorum. Herkes hissetsin istiyorum bunu.Onun maneviyatı, onun kokusu güzel. Babam annem beni buraya adadı, burada dua etmişler ben doğmuşum, onun için her sene gelirim. Evlatlarım da gelir torunlarım da gelir. " diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)