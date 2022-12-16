Hırsızlar Avcılar'ı mesken etti

Önceden belirledikleri adrese girerek vatandaşların mallarını çatan 2 şüphelinin o anları güvenlik kameralarıyla kayıt altına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine dadanan hırsızlık çeteleri polis ekiplerini harekete geçirdi.

Önceki gün Gümüşpala Mahallesi’ndeki Coşkun Sokak’ta saat 06.30 sıralarında üç kişi bir binaya girerken, ikinci kata çıkıp kapıyı zorladı.

İçeride bulunanların uykudayken fark etmedikleri hırsızlardan biri içeri girerken, evde bulduğu 2 telefon, kimlik ve pasaportlar, 7 bin TL ile tableti alarak uzaklaştı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

Hırsızlık şüphelilerinin binaya oldukça rahat girdikleri, eşyaları çaldıktan sonra koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Türkmenistanlı aile fertleri polise giderek şikayetçi oldu.

Biri gözcülük yaptı

Bir diğer yandan bir dönerciye saat 03.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz iki hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğeri cam kapıyı elleriyle zorlayarak açmaya çalıştı.

Kapı iyice zorlanırken, bu sırada yakınlarda sebze-meyve yüklü bir kamyonetin park etmek üzere yanaşması üzerine iki şüpheli hızla kaçtı.

Olaya ilişkin çalışma başlatıldı

DHA'nın haberine göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.