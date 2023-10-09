Hollanda bandıralı kruvaziyer İsrail'de rota değiştirdi! Antalya'ya demir attı... ABD'li ve Kanadalı turistleri taşıyan kruvaziyer, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından rota değiştirip İsrail'den ayrılarak, Antalya'nın Alanya limanına demirledi.

DHA

Türkiye yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor...

Güvenli bölge olarak görülen ve turizim kenti olan Antalya doğa ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Son olarak Hollanda bandıralı, 300 metre uzunluğundaki 'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyere kapılarını açtı.

'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyer Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan yola çıktıktan sonra Akdeniz'deki turu kapsamında 7 Ekim'de İsrail'in Hayfa Limanı'na demirledi.

Hamas'ın operasyonu, İsrail'in de savaş ilan etmesinin ardından yaşanan çatışmalar sonrası yolcuların indirilmemesi ve geminin Hayfa'dan ayrılması kararlaştırıldı.

Sabah saatlerinde Alanya Limanı'na geldi

Demirlediği gün Hayfa Limanı'ndan yola çıkan gemi, bu sabah Antalya'nın Alanya Limanı'na geldi.

Turistler kentte gezdi

Çoğunluğu ABD ve Kanada vatandaşı olmak üzere toplamda 2 bin 542 turist ile 957 personelin bulunduğu gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde gezintiye çıktı.

Bugün tekrar hareket edecek

'Nieuw Statendam' adlı kruvaziyerin bugün saat 18.00'de Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)