- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı
Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı
Sivas'ta, eğitim sırasında bindiği attan dengesini kaybederek baş üstü düşen 33 yaşındaki Rümeysa Konuksever, ağır yaralandı.
- 10.08.2022 - 16:53
- Güncelleme : 10.08.2022 - 17:11
Sivas'ta Esenyurt Mahallesi'nde bulunan at çiftliği yakınlarında Hollanda'dan 3 gün önce tatil için Sivas'a gelen ve eğitim aldığı atla araziye çıkan Rümeysa Konuksever, hayvanı koşturduğu sırada dengesini kaybederek baş üstü düştü.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Konuksever, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Rümeysa Konuksever'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.