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    Hollanda'dan zarf ile gönderilen uyuşturucu polisi atlatamadı

    Posta yolu ile Hollanda'dan Çorum'a sokulmak istenen uyuşturucu madde, polis engeline takıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 16:49
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    Hollanda'dan zarf ile gönderilen uyuşturucu polisi atlatamadı

    Narkotimler uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

    Alınan istihbaratın değerlendirilmesi ile harekete geçen narkotimler, Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti.

    Düzenlenen operasyon neticesinde ekipler, Dodurga’da 2 kişiyi içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladı.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Yapılan aramalar sonucunda 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan Osmancık Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

    Hollanda dan zarf ile gönderilen uyuşturucu polisi atlatamadı #1

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

    İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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