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- Hollanda'dan zarf ile gönderilen uyuşturucu polisi atlatamadı
Hollanda'dan zarf ile gönderilen uyuşturucu polisi atlatamadı
- İHA
- 23.02.2021 - 16:47
- Güncelleme : 23.02.2021 - 16:49
Narkotimler uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.
Alınan istihbaratın değerlendirilmesi ile harekete geçen narkotimler, Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyon neticesinde ekipler, Dodurga’da 2 kişiyi içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Yapılan aramalar sonucunda 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ithal etme' suçundan Osmancık Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.