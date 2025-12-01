Hopa'daki orman yangını tamamen söndürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin’in Hopa ilçesinde Yoldere ve Başoba köyleri arasındaki ormanlık alanda 30 Kasım sabaha karşı başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili oldu. Örtü yangını şeklinde ilerleyen alevler, çevrede endişeye neden oldu.

135 PERSONEL VE 32 ARAÇLA MÜDAHALE

İhbar üzerine Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve çevre belediyelerden ekipler bölgeye sevk edildi. Toplam 135 personel ve 32 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, gece saat 03.00 sularında tamamen söndürüldü.

Ekipler, gün boyunca bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmalarına devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: YARALANAN YOK

Artvin Valiliği yaptığı açıklamada, Hopa’daki Yoldere–Başoba hattında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının 5,145 hektarlık alanda etkili olduğu, koordineli çalışmayla tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı, yerleşim alanlarının da tehdit altında olmadığı ifade edildi.