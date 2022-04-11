HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre vefat etti

Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı aynı zamanda HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Kastamonu'da kalp krizi geçiren HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, aynı zamanda eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 1 hafta yoğun bakım tedavisi gördü.

Güre'nin 7 günlük mücadelesini kaybettiği açıklanırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

"Mekanı cennet olsun"

Bakan Bozdağ, "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun." dedi.

Cenaze Karşıyaka'da defnedilecek

Güre'nin cenazesinin, yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde toprağa verileceği belirtildi.