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Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı

Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü DEAŞ, 2'si FETÖ terör örgütü olmak üzere 7 kişi yakalandı.