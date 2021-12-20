Euro
19.7291
6.46%
Dolar
17.4919
5.93%
Altın
1.015
6.45%
Borsa
2.133
2.31%
Bitcoin
820.548
4.15%
BTXN Coin
39.32
-5.11%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı

    Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü DEAŞ, 2'si FETÖ terör örgütü olmak üzere 7 kişi yakalandı.
    • AA
    • 20.12.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı

    Hudutlarda yoğun denetimler sürüyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

    2'Sİ FETÖ 4'Ü DEAŞ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:" Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."

    Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir