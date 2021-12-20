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Hudut birliklerinde 7 kişi yakalandı
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü DEAŞ, 2'si FETÖ terör örgütü olmak üzere 7 kişi yakalandı.
- AA
- 20.12.2021 - 11:44
- Güncelleme : 20.12.2021 - 11:56
Hudutlarda yoğun denetimler sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla ülke değiştirmek isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
2'Sİ FETÖ 4'Ü DEAŞ ÖRGÜTÜ ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:" Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."
Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.