İBB altyapı çalışması yaptı: Kadıköy'ü lağım kokusu sardı

Kadıköy'de İBB altyapı çalışması yaptıktan sonra çevreyi lağım kokusu sardı. Bölgedeki vatandaşlar şikayetini dile getirirken, esnaf koku yüzünden işlerin aksadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB), İstanbul Kadıköy'de sağanak sonrası tıkanan rögarlar için altyapı çalışması gerçekleştirmişti.

Çalışma sonrası kanalizasyondan yayılmaya başlayan ağır koku, Kadıköylüleri isyana sürükledi.

ESNAF ZOR DURUMDA

Rıhtım Caddesi'nde yayılan lağım kokusundan şikayetçi olmaya başlayan restoran ve lokantaları olan esnaf, ağır kokudan dolayı müşteri gelmediğini ve zor durumda olduklarını belirtti.

"MÜŞTERİLER KOKUDAN DIŞARI OTURAMIYOR"

Cadde üzerinde bir restoranda garsonluk yapan Abdulkadir Bayar, "Lağım kokusu geliyor, çoğu müşterimizde rahatsız oluyor kokudan. Müşterilerimiz kokudan dışarı oturamıyor. Gelen giden şikayetçi. İşlerimizi de etkiliyor bu durum. Yetkilileri de aradık gelip bakacağız dediler ama kimse gelmedi " diye konuştu.

"KADIKÖY'DE LAĞIM KOKUSUNDAN DURULMUYOR"

İşyeri sahibi Sedat Güneş ise, "Kokuyu duyuyorum tabii. İmamoğlu dedi ki 'Her şey çok güzel olacak'. Gerçekten o kadar güzel oldu ki Kadıköy lağım kokusundan durulmuyor. Burası Kadıköy, İstanbul'un gözbebeği. Burada böyle kokular olacaksa başka yerleri düşünemiyorum zaten. Defalarca aradık ama bir sonuç bulamadık. İnsan yaptığı işi bir kontrol eder ama o bile yok." şeklinde konuştu.

"YOLCULAR BİLE RAHATSIZ OLUYOR"

Minibüs sürücüsü Kemal Kılıç de, "Buradan her geçtiğimizde koku geliyor. Bunun önlemi nasıl alınır bilmiyorum ama çok rahatsız edici bir koku, lağım kokusu. Buradan yolcu alıyorum ,yolcu bile rahatsız oluyor." diye konuştu.

"MÜŞTERİLER KOKUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ SORUYOR"

Caddede seyyar satıcılık yapan Önder Ekmen de “Yaklaşık 2-3 aydır böyle bir koku var. Burayı yaptıklarından beri bu kokuyu çekiyoruz. Burada insanlar, esnaf şikayetçi zaten bu duruma. Gelen müşteriler bile 'nereden geliyor bu koku' diye bize soruyor" diye konuştu. Çaycılık yapan Hacı Ertaş da “Burası yapıldıktan sonra koku gelmeye başladı, çok ağır bir koku." ifadesini kullandı.

















