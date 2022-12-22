İBB'ye terör soruşturması: Rapor soruşturma bürosunda

İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığının memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine hakaretten dolayı 2 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldırabilecek ikinci bir davanın yolda olduğu vurgulanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de personel olarak çalışan bazı kişilerin terörle bağlantısı bulunduğunu açıkladı.

Akabinde İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik terör soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında 578 sayfalık bir rapor hazırlandı. Savcılığın ise yaklaşık 500 sayfalık iddianame hazırlayarak teslim ettiği biliniyor.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tevdi raporu, savcılığa teslim edildi.

Rapor özel soruşturma bürosuna ulaştı

Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından, İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.