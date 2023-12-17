İBB'nin Kartal'daki deposunda yangın çıktı

AA & Ensonhaber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürüldü
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.
Depoda hasar oluşurken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış