İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir hafriyat kamyonu, sürücülerin canını umursamadı.
Gece saatlerinde Hadımköy - Arnavutköy yolunda seyir halinde olan İBB’ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağı yüklendikten sonra kapatılmadı.
Yol boyunca giden kamyondan caddeye taş parçaları ve hafriyat kalıntıları döküldü.
Taş parçaları döküldü, sürücü umursamadı
Kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir otomobilden çekilen görüntülerde büyük taş parçalarının düştüğü anlar görüldü.
Cadde üzerindeki diğer araçlara da tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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