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İBB'ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada...

İBB'ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada... İBB’ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağının açık kalması nedeniyle yüklenen hafriyat, caddeye döküldü. O anları ise seyir halinde olan başka bir sürücü kayda aldı.