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İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı

İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı

8 kişinin yaralandığı, kamyon şoförünün neden olduğu kaza ile ilgili soruşturma bitti. Şoförden kimse şikayetçi olmazken; Başsavcılık, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.