Euro
10.135
-0.28%
Dolar
8.3605
-0.4%
Altın
498.98
-1.54%
Borsa
1.463
0.14%
Bitcoin
328.165
7.95%
EXEN Coin
33.37
-0.77%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı 13 kişi yakalandı

    El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı 13 kişi yakalandı

    El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere, Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

    İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

    13 DEAŞ'LIYA GÖZALTI

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

    Yakalanan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu tespit edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir