İçişleri Bakanlığı duyurdu: 37 organizatör ve 1.353 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatörün gözaltına alındığını, bin 353 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulamasında; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi.

4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, bin 353 düzensiz göçmen yakalandı.

45’i yabancı uyruklu, 8 ’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi.

779’u yabancı uyruklu ve 94’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.

AYRINTILAR GELİYOR...