İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin, Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı.

Terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.