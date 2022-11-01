Petrol
94.36
1.67%
Euro
18.5015
0.53%
Dolar
18.6195
0.07%
Altın
989.36
1.28%
Borsa
4068
2.24%
Bitcoin
386.234
-0.34%
BTXN Coin
10.37
-1.04%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin, Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı.
    • 01.11.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir'den getirilen terörist teslim oldu

    Terör örgütünde çözülme sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

    Türkiye'ye getirildi

    Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.

    İçişleri: İkna çalışmasıyla Cezayir den getirilen terörist teslim oldu #1


    Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..
    Voleybol

    Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Ukrayna'nın 5 bölgesinde patlama sesleri duyuldu
    Dünya

    Ukrayna'nın 5 bölgesinde patlama sesleri duyuldu

    Görüş Bildir