Petrol
112.39
0.31%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
484.015
0.97%
BTXN Coin
13.13
-8.81%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İdlib'de görevli asker, kalp krizinden vefat etti

    21 yaşındaki Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • 20.05.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İdlib'de görevli asker, kalp krizinden vefat etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

    21 yaşındaki Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Taziyeleri kabul ettiler

    Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

    Cenazesi yarın defnedilecek

    Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi.
    Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

    İdlib de görevli asker, kalp krizinden vefat etti #1

    İdlib de görevli asker, kalp krizinden vefat etti #2

    İdlib de görevli asker, kalp krizinden vefat etti #3

    İdlib de görevli asker, kalp krizinden vefat etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Güneşin doğduğu en hayırlı gün: Cuma
    Yaşam

    Güneşin doğduğu en hayırlı gün: Cuma

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira
    Gündem

    Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira

    Görüş Bildir