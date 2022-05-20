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- İdlib'de görevli asker, kalp krizinden vefat etti
İdlib'de görevli asker, kalp krizinden vefat etti
21 yaşındaki Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
- 20.05.2022 - 16:48
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
21 yaşındaki Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Taziyeleri kabul ettiler
Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.
Cenazesi yarın defnedilecek
Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi.
Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.