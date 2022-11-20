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    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

    İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucunda yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 20.11.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 14:55
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    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

    İstanbul’da, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen M.A'nın kullandığı servis minibüsü, Çamlık Kavşağı ayrımında Y.A. idaresindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.

    Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    AA’nın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Yolcular, başka otobüse tahliye edildi

    İETT aracındaki diğer yolcular, bölgeye gelen farklı bir İETT otobüsüne aktarıldı. Kaza nedeniyle trafik, bir süreliğine otoyolda kontrollü olarak sağlandı.

    Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Düğünden dönerken kaza yaptılar

    Servis minibüsündekilerin Esenler'de bir düğüne katılmak için İstanbul'a geldikleri, kentten ayrılırken kazanın yaşandığı öğrenildi.

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı ViDEO

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #1

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #2

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #3

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #4

    İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı #5


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