İHA
Son zamanlarda artan otobüs kazaları yürekleri dağlıyor...
Şoförlerin dikkatsizliği büyük facialara yol açıyor.
Uzun yol otobüslerinde ve şehir hatlarında kaydedilen görüntüler ise sosyal medya tepki çekiyor.
Seyir halindeyken telefonuyla uğraştı
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Megakent'in Başakşehir ilçesinde sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu eline aldı.
O anlar kamerada
Bir süre telefonuyla uğraşan sürücü, yolcu tarafından kaydedildi.
Kazaya davetiye çıkarılan anlar gündem oldu.