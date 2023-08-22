İHA

Son zamanlarda artan kazaları yürekleri dağlıyor...

Şoförlerin dikkatsizliği büyük facialara yol açıyor.

Uzun yol otobüslerinde ve şehir hatlarında kaydedilen görüntüler ise sosyal medya tepki çekiyor.

Seyir halindeyken telefonuyla uğraştı

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Megakent'in ilçesinde sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu eline aldı.

O anlar kamerada

Bir süre telefonuyla uğraşan sürücü, yolcu tarafından kaydedildi.

Kazaya davetiye çıkarılan anlar gündem oldu.