İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken telefonuyla uğraştı: O anlar kamerada Başakşehir'de sefer yapan otobüs şoförü, seyir halinde ilerlediği sırada cep telefonunu eline alarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Son zamanlarda artan otobüs kazaları yürekleri dağlıyor... Şoförlerin dikkatsizliği büyük facialara yol açıyor. Uzun yol otobüslerinde ve şehir hatlarında kaydedilen görüntüler ise sosyal medya tepki çekiyor. Seyir halindeyken telefonuyla uğraştı Bu kez görüntülerin adresi İstanbul. Megakent'in Başakşehir ilçesinde sefer yapan İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu eline aldı. O anlar kamerada Bir süre telefonuyla uğraşan sürücü, yolcu tarafından kaydedildi. Kazaya davetiye çıkarılan anlar gündem oldu.