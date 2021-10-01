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İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınlarında arızalanan bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yağış nedeniyle yoğun olan trafik, otobüsün arızalanmasıyla felç oldu.