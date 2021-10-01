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    İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınlarında arızalanan bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yağış nedeniyle yoğun olan trafik, otobüsün arızalanmasıyla felç oldu.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 11:38
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    İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne (İBB) ait İETT otobüslerinde yaşanan arızalar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Sık sık yolda kalan, arıza çıkaran otobüsler trafiğin kilitlenmesine, vatandaşların işlerinin aksamasına sebep oluyor.

    Kimi zaman yolcular tarafından itilen İETT otobüslerinde bakımsızlık nedeniyle yaşanan aksamalar, İstanbullu vatandaşlar tarafından artık normal karşılanıyor.

    Arızalanan İETT otobüslerine, sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

    ŞERİDİ KAPATTI

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınlarında arıza yapan İETT otobüsü, yolda kaldı.

    Etkili olan yağışlı hava nedeni ile yoğun olan trafik, İETT otobüsünün şeridi kapatmasıyla felç oldu.

    İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu VİDEO

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yol kenarında bekleme anları, kameraya yansıdı.

    İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu #1

    İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu #2

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