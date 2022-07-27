İETT şoförü A.Ş., mesai saati dışında eski sevgili N.G. ile otobüste cinsel ilişkiye girdi. O sırada caddeden geçen E.A., durumu polise bildirirken şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul'da bir İETT otobüsünde, ilginç görüntüler kaydedildi.

7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında Şişli'deki Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.

E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu.

Polis geldiğinde kadın yoktu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdu.

Polis, İETT şoförüyle konuştu ancak kadını otobüste bulamadı.

Şoför suçu kabul etti

İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp elindeki görüntüleri verdi.

Bunun üzerine 50 yaşındaki otobüs şoförü A.Ş. gözaltına alındı.

İfadesi alınan şoför A.Ş., mesai saati dışında 58 yaşındaki eski sevgilisi N.G'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler VİDEO



Şüpheliler hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre savcılık, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför A.Ş. ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

DHA'nın haberine göre; iddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.