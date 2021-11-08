İETT otobüsünü çalıp tur atan sanığa 15 yıl hapis istemi

Maltepe’den çaldığı otobüsle Beyoğlu'na giden sanığın yargılandığı davada, savcı “nitelikli hırsızlık” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul'da Maltepe-Kadıköy arasında sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan tutuklu sanık Ali Volkan Çamur, ilk duruşmasında tahliye olmuştu.

Ali Volkan Çamur’un, “nitelikli hırsızlık” suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşma, Anadolu 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

OTOBÜS KAMU MALI OLDUĞU İÇİN İNDİRİM MADDESİ UYGULANAMAZ'

Duruşmaya tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmazken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Çamur’un 8 Şubat 2021’de Maltepe’de bulunan otobüsün hava valfini açarak otobüse girdiği ve içerisinde bulunan anahtarı alarak aracı çalarak Beyoğlu’na götürdüğü belirtildi. Sanık Çamur’un savunmasında, üzerine atılı suçu ikrar ettiği ve acil işi olması dolayısıyla aracı bulunduğu yerden aldığını söylediği, mütalaada hatırlatıldı. Sanığın gece vakti söz konusu otobüsü çaldığı vurgulanan mütalaada, söz konusu otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nda yarı oranında indirim gözeten "Kullanım hırsızlığı" maddesinin uygulanamayacağı ifade edildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Ali Volkan Çamur’un kamu hizmetine mahsus edilmiş otobüs bulunduğu yerden alarak eylemi gerçekleştirdiğini sabit olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Ali Volkan Çamur’un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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