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    İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirip mağdur etti

    Sultangazi'de İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 31.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:24
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    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti

    İstanbul'daki bir İETT otobüsünde, ilginç anlar kaydedildi

    Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü, Malkoçoğlu durağına geldi.

    Bu esnada şoför, otobüste bulunan yolculara "Araç arızalandı, klima arızalı, aracın kliması çalışmıyor." diyerek inmelerini istedi.

    Yolcular araçtan indi

    İHA'nın haberine göre; duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti #1

    Şoför yoluna devam etti

    Bu durum üzerine otobüs şoförü, onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam etti.

    O anlar kaydedildi

    İşlerine yetişmeye çalışan ve mağdur olan yolcular, yaşanan anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirip mağdur etti - VİDEO


    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti #2

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti #3

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti #4

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti #5


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