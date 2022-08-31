İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirip mağdur etti

İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirip mağdur etti

Sultangazi'de İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki bir İETT otobüsünde, ilginç anlar kaydedildi

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü, Malkoçoğlu durağına geldi.

Bu esnada şoför, otobüste bulunan yolculara "Araç arızalandı, klima arızalı, aracın kliması çalışmıyor." diyerek inmelerini istedi.

Yolcular araçtan indi

İHA'nın haberine göre; duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

Şoför yoluna devam etti

Bu durum üzerine otobüs şoförü, onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam etti.

O anlar kaydedildi

İşlerine yetişmeye çalışan ve mağdur olan yolcular, yaşanan anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İETT şoförü "Aracın kliması çalışmıyor" diyerek yolcuları indirip mağdur etti - VİDEO











