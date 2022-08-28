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İETT şoförü durakta otobüsü durdurdu, vatandaşların üstüne yürüdü

İETT şoförü durakta otobüsü durdurdu, vatandaşların üstüne yürüdü

İstanbul'da bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Şoför kadın yolcuya hakaret edince diğer yolcular da olaya müdahale etti.