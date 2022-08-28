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- İETT şoförü durakta otobüsü durdurdu, vatandaşların üstüne yürüdü
İETT şoförü durakta otobüsü durdurdu, vatandaşların üstüne yürüdü
İstanbul'da bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterince ortalık karıştı. Şoför kadın yolcuya hakaret edince diğer yolcular da olaya müdahale etti.
- 28.08.2022 - 11:21
İstanbul'da dün Bakırköy - Boğazköy seferini yapan 146 numaralı İETT otobüsünde şoförün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi.
Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.
Telefonla konuşmasına tepki gösterilince hakaret etmeye başladı
Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu.
Yetmedi bir de vatandaşlarla tartıştı
Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.
İHA'nın aktardığına göre yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İETT şoförü durakta otobüsü durdurdu, vatandaşların üstüne yürüdü ViDEO