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Iğdır'da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı

Iğdır'da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı

Kahveler bölgesinde bir araya gelen Sisko ve Kaya aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayda sandalyeler havada uçuşurken bir kişi de bıçakla yaralandı.