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    Iğdır'da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı

    Kahveler bölgesinde bir araya gelen Sisko ve Kaya aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayda sandalyeler havada uçuşurken bir kişi de bıçakla yaralandı.
    • 13.10.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:22
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    Iğdır'da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı

    İki ailenin kavgasında sandalyeler havada uçuştu...

    Iğdır'da kahveler bölgesinde karşılaşan Sisko ve Kaya aileleri, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Taraflar arasında tansiyon yükselince olay şiddetli bir kavgaya döndü.

    5 kişi yaralandı

    Öfkeli grup ellerine aldıkları sandalyeleri acımasızca birbirlerine fırlattı. Yaşanan olayda 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de ağır darbe nedeniyle yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa hastaneye sevk etti.

    Iğdır'da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı VİDEO

    İki aileden de toplam 5 kişi gözaltına alındı

    Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlayan polis ekipleri de Sisko ailesinden 2, Kaya ailesinden de 3 kişiyi gözaltına aldı.

    O anlar kamerada

    Bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; cadde ortasında yaşanan kavga çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Kavganın nedeni ortaya çıktı

    İki aile arasında çıkan kavgacep telefonu tamiri yüzünden yaşanan anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

    Kaya ailesinden birinin, Sisko ailesinden çocuğun cep telefonunu yere düşürmesi nedeniyle telefonun tamir edilmesi talep edildi.

    "Haraç mı istiyorsunuz?"

    Tamir teklifini önce kabul eden aile daha sonra 'Haraç mı istiyorsunuz?' diyerek telefonu tamir ettirmeyeceklerini söylemeleri üzerine tarafların kavga ettiği ortaya çıktı.

    Iğdır da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı #1


    Iğdır da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı #2

    Iğdır da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı #3

    Iğdır da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı #4

    Iğdır da 2 aile arasında kavga çıktı: 5 gözaltı, 5 yaralı #5


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