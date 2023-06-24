Iğdır'da 296 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Afganistan uyruklu 296 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemlerinin ardından Afganistan Hava Yolları’na ait 3 uçakla ülkelerine gönderildi.

AA

Türkiye, kaçak göçle mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Iğdır, hareketli bir günü daha geride bıraktı.

296 göçmen yakalandı

İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 296 düzensiz göçmen, otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Afganistan'a gönderildi

Göçmenler burada Jandarma ekiplerince oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek salona alındı.

Sınır dışı işlemleri tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları’na ait 3 uçakla ülkelerine gönderildi.