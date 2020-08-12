Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Saat 02.29'da Iğdır merkezde 6.47 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Iğdır merkezde saat 02:29'da 6.47 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Iğdır Merkez'de saat 02.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kandili Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak kayıtlara geçti.





DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA











