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Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 93 tüp yılan zehri ele geçirildi. Zehirle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.