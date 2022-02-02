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    Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 93 tüp yılan zehri ele geçirildi. Zehirle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 09:17
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    Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.

    Bu kapsamda 31 Ocak’ta yurt dışından 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp yılan zehri getirildiğini öğrendi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon yapan ekipler, zehirlere el koydu.

    Zehirle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi #1

    Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi #2


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