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- Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi
Iğdır’da 93 tüp yılan zehri ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 93 tüp yılan zehri ele geçirildi. Zehirle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 02.02.2022 - 08:51
- Güncelleme : 02.02.2022 - 09:17
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor.
Bu kapsamda 31 Ocak’ta yurt dışından 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp yılan zehri getirildiğini öğrendi.
3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyon yapan ekipler, zehirlere el koydu.
Zehirle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.