Petrol
83.15
0.57%
Euro
19.5531
0.02%
Dolar
18.6347
-0.02%
Altın
1.06
0.12%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
321.874
-1.58%
BTXN Coin
5.35
-1.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Iğdır’da akraba kavgası: 1 ölü

    Eski bir husumet yüzünden amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Polis, silahı ateşleyen zanlının peşinde…
    • 06.12.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır’da akraba kavgası: 1 ölü

    Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle amca çocukları arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal V. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    26 yaşındaki genç öldü

    Erdal V. olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı.

    İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden 26 yaşındaki Deniz Vural hayatını kaybetti, Adem Vural'ın ise tedavisi sürüyor.

    Iğdır’da akraba kavgası: 1 ölü #1

    Köyde geniş güvenlik önlemi alındı

    Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    DHA’nın haberine göre zanlı Erdal V.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı
    3. Sayfa

    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı

    Francesco Farioli: Oyun sistemimiz değişmeyecek
    Futbol

    Francesco Farioli: Oyun sistemimiz değişmeyecek

    Görüş Bildir