- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Iğdır’da akraba kavgası: 1 ölü
Iğdır’da akraba kavgası: 1 ölü
- 06.12.2022 - 08:38
- Güncelleme : 06.12.2022 - 09:01
Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle amca çocukları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal V. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
26 yaşındaki genç öldü
Erdal V. olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden 26 yaşındaki Deniz Vural hayatını kaybetti, Adem Vural'ın ise tedavisi sürüyor.
Köyde geniş güvenlik önlemi alındı
Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
DHA’nın haberine göre zanlı Erdal V.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.