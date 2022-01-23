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- Iğdır’da bıçaklı sopalı kavga kamerada
Iğdır’da bıçaklı sopalı kavga kamerada
- İHA
- 23.01.2022 - 17:52
- Güncelleme : 24.01.2022 - 08:37
Iğdır’ın merkez ilçesine bağlı Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde, geçen çarşamba günü, aralarında alacak verecek meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya geldi.
Taraflar arasından başlayan tartışmada, tansiyon kısa sürede yükseldi. Tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
ÜZERLERİNE TAŞ VE MERMER ATTILAR
Kahve sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kavgada telefon ile görüşme yapan bir kişinin de kavgayı görünce telefonu kapatıp kavgaya karışması görüntülere yansıdı.
Kavga sonrası kaçarak yaşadıkları apartmana giren Erkan ve Serkan D. kardeşler, arkalarından binaya girmek isteyenleri üzerlerine taş ile mermer atarak yaraladı.
Iğdır’da bıçaklı sopalı kavga VİDEO
BIÇAKLA YARALANDILAR
Kavgada bıçakla Uğur S.'nin göğsünden, Ömer S.'nin karın boşluğundan, Mustafa S.'nin kafasından ve sol elinden, Sadık S. ile İbrahim D.'nin de kafasından yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Olay sonrası gözaltına alınan Erkan ve Serkan D. kardeşler savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edildi. Erkan D. yurt dışı yasağı getirilerek 3 ay ev hapsi cezasına çarptırılırken, Serkan D. ise bıçakla yaralama suçundan tutuklandı.