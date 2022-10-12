Bahçeli evdeki bisikleti gözüne kestiren şahsın pitbulla birlikte hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede yakalanan hırsız daha sonra serbest bırakıldı.

Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğin tehlike saçması hırsızlar için bir taktik haline geldi.

Yaşanan köpek saldırılarının can yakması hırsızlık için harekete geçenlerin işini adeta kolaylaştı.

Bunun bir örneği de Iğdır'da yaşandı...

Pitbulla birlikte hırsızlık yaptı

Kentte artan bisiklet hırsızlığı vatandaşları isyan ettirdi.

Son olarak gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanındaki pitbull cinsi köpeği ile gözüne kestirdiği bahçeli eve geldi.

O anlar kaydedildi

Buradaki bisikleti çalan şahıs, daha sonra bisiklete binerek köpeği ile gözlerden kayboldu.

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Sabah kalktığında bisikletini evinin önünde bulamayan Hasan Sinci, görüntüleri izlediğinde bisikletinin çalındığını anladı.

Iğdır’da bisiklet hırsızının taktiği hayrete düşürdü VİDEO



Serbest bırakıldı

Soluğu polis merkezinde alan Sinci'nin şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.

İHA'nın aktarımına göre; kısa sürede yakalanan hırsızların daha sonra serbest bırakıldığını söyleyen Sinci, duruma tepki gösterdi.

"Önlerine ne gelse gelip götürüyorlar"

Hırsızlık mağduru Sinci, “Gece saat 03.40 sıralarında, hırsızlar yani hırsız diyelim, bizim kapıya gelip gece saat 03.40 arası bizim bisikleti çaldı. Kamera olduğu halde, yani görüyorsunuz evin her tarafı kamera olduğu halde gelip çalmış. Yani yetkililer artık bu işe bir el atsın. Görüntüsü olduğu halde bisikletlerimizi çalıyor, bu durum da bizi çok rahatsız ediyor. Yani o anda benim eşim veya çocuğum dışarıya çıksa pitbull cinsi köpeği üzerine salacak, bu bisikleti yine alıp gidecekler. Yani tedbirli geliyorlar, biz bundan rahatsızız. Yetkililer bunları tutup tekrardan bırakıyor, bırakılmamasını istiyoruz.

Sizden ricamız yetkili kim ise bu işe bir el atsın. Bu iş bu kadar uzun sürüyor çünkü Iğdır’da sürekli bisikletler çalınıyor. Bundan biz çok ama çok rahatsızız. Burada maddeye düşenler madde için her şeyi yapıyorlar. Biz bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Sadece bisiklet değil, artık ayakkabıları çalıyorlar, elbiseleri çalıyorlar yani önlerine ne gelse gelip götürüyorlar. Evlerimizde huzurlu değiliz.” dedi.