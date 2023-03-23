Iğdır’da bisiklet sayesinde bıçak darbesi almaktan kurtuldu İki grup arasında çıkan kavgaya karışanlardan biri, kendini bıçak darbesinden bisikleti ile korudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Iğdır’ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Şahıslardan biri bıçak çekerek, karşı tarafta bulunan üç kişiye salladı.

Bisiklet korudu

Bıçaklı saldırıya uğrayan üç kişiden biri, elindeki bisiklet ile kendini korumaya çalıştı, başarılı da oldu.

Kısa süren bıçaklı ve süpürge saplı kavgaya, olay yerine yakın olan sivil polisler müdahale etti.

Güvenlik güçleri kavgacı grubu arıyor

Kavgada yaralanan olmazken, güvenlik güçleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.