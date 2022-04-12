Iğdır'da cesetleri bulunan besiciler defnedildi

Tarlada cansız bedenleri bulunan iki besici, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'ın Halfeli beldesinden geçen bir kişi, bir tarlada 2 ceset gördü.

Yaşar Karadağ'a ait olan tarladaki cesetleri gören şahıs, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ölenleri beldede besicilik yapan Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ’ın cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Defin işlemleri yapıldı

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kemal Kara’nın cenazesi sabah, Yaşar Karadağ'ın cenazesi ise öğle saatlerinde belde mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Definler sırasında jandarma, mezarlıkta ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

1 kişinin ifadesi alındı

Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.





















