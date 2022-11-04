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    Iğdır'da doğalgazdan faydalanamayan vatandaşlara müjde

    Iğdır Belediyesi, Karaağaç Mahallesi’nde yıllardır açılmayan yoldan kaynaklı doğalgazdan faydalanamayan vatandaşların çilesine son verdi.
    • 04.11.2022 - 13:07
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    Iğdır'da doğalgazdan faydalanamayan vatandaşlara müjde

    İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, Iğdır’da açılmayan yollardan dolayı doğalgazı verilmeyen mahalleler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

    Iğdır’da 18. Madde uygulaması yapılan ancak yıllardır yolları açılmadığı için doğalgaz akımı sağlayacak ana boru hattının geçişini engelleyen Karaağaç Mahallesi’ndeki kapalı yol, Iğdır Belediyesinin çalışmaları sonucunda açıldı.

    Kullanıma hazır

    Yolun açılmasının ardından, yaklaşık 191 mesken ve 800 vatandaşın yaşadığı bölgede doğalgaz hattı çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

    Iğdır da doğalgazdan faydalanamayan vatandaşlara müjde #1

    Abonelik işlemleri başladı

    Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların abonelik işlemlerini yaptırarak temiz enerji doğalgazı kullanabilecekleri belirtildi.

    Ayrıca bölgede yol çalışmalarının devam ettiği ve doğalgazdan faydalanamayan vatandaşların yakın zamanda doğalgaza kavuşacakları bildirildi.

    Iğdır da doğalgazdan faydalanamayan vatandaşlara müjde #2


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