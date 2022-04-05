El freni çekilmediği için kaymaya başlayan otomobil, Iğdır-Nahcivan yoluna çıktı. Otomobilin 2 aracın arasından geçtiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında, bir akaryakıt istasyonunda sürücü kursuna ait otomobili park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutarak iş yerine girdi.

Bir süre sonra kaymaysa başlayan otomobil, hızla yola çıktı.

Iğdır- Nahcivan kara yoluna giren otomobil, hızla gelen biri kamyon iki aracının ortasından bir çizik bile almadan yoldan geçti.

MERDİVENLERE ÇARPARAK DURDU

Yolun karşısına geçen otomobil, bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hafif çaplı hasar oluştu.

Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü VİDEO



OLAY ANI KAMERADA

Kaydıktan sonra yola çıkan otomobilin yola çıktığı ve kazadan dönülen olay, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.