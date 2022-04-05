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    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü

    El freni çekilmediği için kaymaya başlayan otomobil, Iğdır-Nahcivan yoluna çıktı. Otomobilin 2 aracın arasından geçtiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:28
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    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü

    Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında, bir akaryakıt istasyonunda sürücü kursuna ait otomobili park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutarak iş yerine girdi.

    Bir süre sonra kaymaysa başlayan otomobil, hızla yola çıktı.

    Iğdır- Nahcivan kara yoluna giren otomobil, hızla gelen biri kamyon iki aracının ortasından bir çizik bile almadan yoldan geçti.

    MERDİVENLERE ÇARPARAK DURDU

    Yolun karşısına geçen otomobil, bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hafif çaplı hasar oluştu.

    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü VİDEO

    OLAY ANI KAMERADA

    Kaydıktan sonra yola çıkan otomobilin yola çıktığı ve kazadan dönülen olay, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü #1

    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü #2

    Iğdır’da, el freni çekilmeyen otomobil kazadan döndü #3


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