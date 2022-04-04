Petrol
104.93
0.52%
Euro
16.24
0.12%
Dolar
14.70
0.10%
Altın
907.20
-0.21%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.708
-0.42%
BTXN Coin
35.31
-1.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Iğdır'da, genci bayıltıp başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

    Kız meselesi yüzünden, Y.P. isimli şahsı darbedip başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da, genci bayıltıp başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı

    Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Y.P.’yi (18) darbedip başını ezmeye çalışan 7 kişinin görüntüleri üzerine harekete geçti.

    Olayın, çarşamba günü İrfan Caddesi’ndeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirlendi.

    1 KİŞİNİN ARANDIĞI BELİRTİLDİ

    Kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin 1 kişinin de arandığı belirtildi.

    Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler VİDEO ARŞİV

    DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

    Dövülen Y.P.’nin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Y.P.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Iğdır da, genci bayıltıp başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı #1

    Iğdır da, genci bayıltıp başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da çay taştı: Elektrik direği yıkıldı
    3. Sayfa

    Kastamonu'da çay taştı: Elektrik direği yıkıldı

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı
    Ekonomi

    NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı

    Görüş Bildir