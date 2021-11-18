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    Iğdır'da hastane bahçesinde araç altında kalan personel vefat etti

    Temizlik işçisi olarak hastanede görev yapan 57 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz, geri manevra yapan kargo aracının altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 18:21
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    Iğdır'da hastane bahçesinde araç altında kalan personel vefat etti

    Saat 14.30 sıralarında Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde kaza meydana geldi.

    Hastanede 14 yıldan beri temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz, bahçede görevini sürdürdü.

    Akdeniz, çalışırken geri manevre yapan plakası ve öğrenilemeyen kargo aracının altında kaldı.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Akdeniz'in yarından itibaren izin kullanmak için hastane yönetimine müracaat ettiği öğrenildi.

    Iğdır da hastane bahçesinde araç altında kalan personel vefat etti #1

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